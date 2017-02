Meirelles: governo trabalha para 'maior adequação no tamanho do BNDES'

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira, 7, durante evento do Banco Central, em Brasília, que o governo trabalha para "maior adequação no tamanho do BNDES". "Houve uma medida importante, que foi o pré-pagamento de R$ 100 bilhões do BNDES ao Tesouro", citou. De acordo com Meirelles, nos últimos anos subiram os empréstimos entre Tesouro e BNDES. Agora, este pré-pagamento representa cerca de 20% do total de empréstimos. "Trabalhamos com o BNDES a respeito do melhor papel para o banco", disse Meirelles.

Ex-presidente do BC, Armínio Fraga afirmou que, mais importante que a "adivinhação" do tamanho ideal do BNDES, é definir critérios para que o banco faça empréstimos. "É importante ter em mente que, a partir de critérios, a redução do tamanho do BNDES será um sinal de sucesso. De um País que caminha para taxas mais baixas para todo mundo", defendeu.

Também ex-presidente do BC, Gustavo Loyola afirmou que a questão do BNDES é mais "qualitativa que quantitativa". "O banco tem que encontrar seu lugar. Estou otimista quanto ao estabelecimento destes critérios, destas linhas mestras, para potencializar o crescimento do crédito, do País e do mercado de capitais. O BNDES não pode ser inibidor de crescimento do mercado de capitais", afirmou. "No final, o BNDES não vai reduzir de tamanho, vai crescer. Mas o mercado de capitais vai crescer mais", disse.

De acordo com Meirelles, com a normalização da economia, "é viável pensar também em convergência maior de taxas do BNDES com as do mercado". "Isso pode, sim, caminhar. O BNDES pode, sim, achar, com o tempo, melhor o seu lugar", afirmou o ministro.

