Meirelles: governo está sendo 'absolutamente transparente' sobre Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira, 3, que o governo está sendo "absolutamente transparente" nas publicações e divulgações sobre a Reforma da Previdência. Ele negou que a equipe econômica esteja entrando na "guerra de comunicação" com a oposição utilizando dados incorretos sobre o tema.

"Não há nenhum tipo de enganação nos dados apresentados pela equipe econômica. Tanto que pedimos auditoria do Banco Mundial nas contas da Previdência, que será divulgada em breve. E a OCDE também virá fazer uma auditoria por conta própria.

A ideia é justamente acabar com essas controvérsias", afirmou, em debate no 9º Fórum Liberdade de Imprensa & Democracia, na sede do Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Veja Também

Comentários