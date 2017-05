Meirelles: equipe econômica analisará previsão da inflação para fixar meta

A equipe econômica analisará os dados sobre previsão da inflação para fixar a meta de 2019, afirmou nesta segunda-feira, 8, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele lembrou que o Conselho Monetário Nacional (CMN) fixará a meta de inflação para 2019 no próximo mês.

"Em junho, vamos fixar a meta de inflação para 2019 e vamos levar em conta, evidentemente, a previsão para a inflação de 2018 e, principalmente, para 2019. Até lá, vamos observar tudo com muito cuidado, para tomar a melhor decisão possível, para não só garantir que a economia brasileira continue a crescer, como a inflação esteja na meta", disse Meirelles, após ser condecorado com a Medalha da Vitória, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, no Rio.

Questionado se o nível atual da inflação permitiria uma redução na meta, Meirelles disse que é preciso aguardar. "As expectativas de inflação estão se ajustando a uma nova dinâmica da economia brasileira", disse o ministro. "O Brasil está se organizando, a economia está se organizando. Tenho certeza de que o Brasil vai poder, portanto, começar a crescer a taxas fortes, cada vez maiores, com as reformas que estão sendo feitas, e com inflação na meta e taxas de juros cadentes", afirmou Meirelles.

O ministro tampouco comentou sobre a possibilidade de o Banco Central (BC) acelerar o ritmo de alívio da política monetária. "Vamos aguardar. O Banco Central está tomando a sua devida decisão e vai fazer o anúncio na data adequada. Devemos aguardar e confiar que o BC vai tomar a melhor decisão possível", comentou Meirelles.

