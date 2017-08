Meirelles e Dyogo se reúnem com parlamentares da Comissão de Orçamento

Começou no período da tarde desta terça-feira, 22, a reunião entre os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, com parlamentares da Comissão Mista de Orçamento (CMO) no Ministério da Fazenda.

No encontro, serão discutidos os vetos do presidente Michel Temer a pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. O governo também pretende avançar na tramitação do projeto de lei que muda a meta primária deste e do próximo ano, ampliando o limite de déficit de R$ 139 bilhões em 2017 e R$ 129 bilhões em 2018 para R$ 159 bilhões em cada ano.

Às 15 horas, será feita nova reunião com líderes da CMO com o ministro Dyogo Oliveira, no Congresso Nacional.

