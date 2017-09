Meirelles diz que vai levar a Nova York oportunidades de investimento no Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil tem oportunidades de investimento não apenas em infraestrutura, mas em outras atividades econômicas, ao adiantar a mensagem que pretende transmitir a investidores durante a viagem que fará na semana que vem a Nova York.

Antes de discursar em evento da revista Istoé Dinheiro, na noite desta quinta-feira, 14, em São Paulo, Meirelles comentou com jornalistas que os investimentos em máquinas e equipamentos voltaram a crescer, num sinal de que as empresas começam a se preparar a um aumento de consumo - o que, consequentemente, fortalece a atividade econômica. "O Brasil está crescendo e vai continuar crescendo", declarou o ministro, acrescentando que a queda do desemprego e a inflação baixa dão sustentabilidade à demanda.

Mais uma vez questionado sobre as declarações de apoio vindas desde ontem de lideranças do PSD ao lançamento da candidatura do ministro à Presidência da República, Meirelles disse que fica honrado com as manifestações, mas que segue concentrado em sua função atual - como já havia dito na manhã desta quinta-feira na premiação Empresas Mais, do Grupo Estado.

"O que houve ontem foi meramente uma manifestação de parlamentares, achando que isso seria uma solução e apoiando essa ideia de se candidatar", disse. "Não houve necessariamente um convite e eu repeti que fico muito honrado com as manifestações de apoio e de esperança. Mas, no momento, estou concentrado no trabalho fundamental de garantir a recuperação da economia brasileira."

