Meirelles diz que vai cumprir funções até o fim do primeiro trimestre de 2018

Depois de ser recebido em jantar de empresários do varejo com alguns gritos de "presidente", o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a dizer hoje que está totalmente concentrado em seu trabalho no governo. Ele ressaltou que cumprirá suas funções até o final do 1º trimestre do ano que vem - quem for disputar as eleições terá de deixar o governo até abril. "A partir daí, vamos olhar a situação e tomar uma decisão", afirmou.

"Se eu serei candidato em 2018, importante agora é que Brasil cresça ano que vem", disse Meirelles, que participou de evento de confraternização do grupo Empresários em Ação - Sindivarejista-DF, em Brasília, na noite desta segunda-feira, 20. "Estou totalmente concentrado no meu trabalho como ministro da Fazenda."

Meirelles explicou que seu trabalho à frente da Fazenda "demanda atenção total". "Assim como quando estava no Banco Central", disse. Quando presidiu a autoridade monetária, Meirelles também teve o nome incluído em bolsas de apostas para a candidatura à Presidência, o que acabou não se concretizando.

O ministro citou mudanças anteriores em sua carreira e disse que até o dia de cada decisão, esteve "totalmente concentrado" em suas funções. Ele disse ainda que Presidência da República não é questão de desejo, mas de "oportunidade e destino". "Vamos em frente", disse, encerrando o assunto.