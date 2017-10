Meirelles diz que reformas podem fazer PIB potencial do País crescer 4% em 4 anos

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o potencial de crescimento do PIB do País, "num horizonte de três a quatro anos" é de 4%, com a adoção de reformas econômicas que permitirão um aumento do nível de atividade, consumo e investimentos.

Ele acrescentou que as mudanças estruturais no País permitirão que a taxa neutra de juros continue caindo, dando condições para um crescimento maior. "Acredito que é possível, sim. Isso evidentemente depende de aprovação das reformas macroeconômicas, por exemplo da reforma da Previdência e da reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro", disse. "Mas também (depende de ) toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como a taxa de (juros de) longo prazo para o BNDES, que é muito importante."

Para Meirelles, todas essas mudanças estruturais no País, que incluem o teto de gastos públicos, permitirão que a taxa de juros neutra continue caindo, dando condições para que "o Brasil cresça mais com menos inflação e menos juros", disse, e acrescentou: "Isso tudo é muito importante".

O ministro também citou que a inflação nos últimos 12 meses no Brasil, de 2,5%, está nos índices mais baixos da história recente. Acrescentou que a taxa de juros real sobre a inflação de um ano "também está nos níveis mais baixos da história". Para Meirelles, esses fatores mostram que a política econômica está funcionando em todas as áreas. "Agora, é importante que tudo isso seja complementado pelas outras políticas que farão com que a taxa de crescimento potencial do Brasil aumente, o que eu acho que é possível", apontou o ministro.

