Meirelles diz que próxima previsão do PIB pode estar acima de 3%

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta segunda-feira, 30, que a previsão da equipe econômica para a alta do PIB em 2018 continua em 2% com viés de alta. Ele argumentou que indicadores econômicos já sinalizam que o crescimento econômico será ainda maior. Por conta disso, o governo fará uma revisão para cima nessa expectativa.

"Não me surpreenderia se, na próxima revisão, essa projeção já estiver em mais de 3%. Vários analistas de mercado já preveem resultados maiores", afirmou o ministro, que participa do programa "Por dentro do Governo", da TV NBR na manhã desta segunda-feira, 30.

Meirelles repetiu que o País saiu da recessão mais profunda da história e disse que isso deixa problemas. "Nos próximos meses, a recuperação da economia vai ficar mais clara para população", completou.

O ministro reconheceu que o desemprego continua elevado, mas ressaltou que a taxa de desocupados está caindo rapidamente. "O País claramente está vencendo o desemprego", afirmou.

Para ele, é preciso aumentar a produtividade do País, reduzindo a burocracia para que, com a mesma quantidade de horas trabalhadas, se possa produzir mais e para que o trabalhador ganhe mais.

"Quando a economia não é produtiva e o sistema é complicado, isso dificulta a vida das empresas e dos trabalhadores", afirmou.