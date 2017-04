Meirelles diz que País entrará em 2018 crescendo a um ritmo superior a 3%

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles disse nesta terça-feira, 18, que não chegou a avaliar as projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) em relação ao crescimento da economia brasileira. Mas disse que os números estão melhorando. "Não chegamos ainda a fazer uma avaliação dos números do FMI, mas as nossas projeções preveem o último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016 em cerca de 2,7% e nós vamos entrar o ano de 2018 crescendo a um ritmo superior a 3%", disse.

Meirelles veio a São Paulo onde participou de seminário do Banco Itaú e ainda na terça embarca para Washington (EUA) para participar de reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e com investidores estrangeiros do setor privado.

Perguntado sobre o que dirá no exterior caso seja indagado sobre os últimos acontecimentos políticos no Brasil, com nomes de importantes políticos presentes na lista do relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, Meirelles disse que sua mensagem será a de que a despeito dos pedidos de inquéritos contra autoridades políticas, o Brasil está funcionando.

"Minha mensagem é simples. É a de que o País continua a trabalhar. Independente de inquéritos contra congressistas, autoridades e outras pessoas, as pessoas continuam em seus cargos e trabalhando", disse o ministro da Fazenda. Ele acrescentou que não há interrupção ou prejuízo ao ritmo de trabalho.

"Temos um exemplo de hoje em que quase 300 parlamentares estiveram presentes no Palácio da Alvorada para discutir a reforma da Previdência, a apresentação do relatório no cronograma", disse, acrescentando que tem mostrado no exterior que as instituições no Brasil funcionam.

