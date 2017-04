Meirelles diz que não é impossível ter novas concessões na Previdência

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou não ser impossível que ocorram novas concessões do governo para a aprovação da reforma da Previdência. "Mas fica mais difícil", segundo ele, depois da versão do relator da proposta na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

"Será mais difícil modificações na proposta no plenário da Câmara", disse. "Momento de pedir mudanças à proposta da reforma da Previdência é antes do relatório, não depois."

Segundo o ministro, quando a comissão especial da Câmara votar o relatório do deputado Arthur Maia, será mais uma demonstração de que os poderes do País atuam plenamente. "E isto mostrará também que as instituições no Brasil estão funcionando", afirmou.

