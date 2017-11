Meirelles diz que já há quem espere crescimento de 3% em 2018

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, enfatizou nesta sexta-feira, 10, as perspectivas positivas para a economia e disse que já há no mercado quem espere um crescimento da economia na ordem de 3% em 2018. "Achamos que é possível", afirmou. Ele também destacou as sinalizações do Banco Central de que há espaço para cortes adicionais nos juros. "As projeções de inflação são favoráveis para isso", disse.

A projeção atual do governo é de crescimento de 2% no Produto Interno Bruto (PIB) no ano que vem, mas Meirelles voltou a dizer que "o viés é de alta". "A recuperação tende a se sustentar, não só porque estamos encaminhando reformas", avaliou.

O ministro, que já foi presidente do BC, defendeu o trabalho constante da autoridade monetária para o controle da inflação, como já tem sido sinalizado pela gestão atual. "Com inflação, não dá para descansar nunca, é preciso controle constante", disse Meirelles, quando questionado se a inflação baixa veio para ficar.

Ele lembrou ainda que, quando o Conselho Monetário Nacional (CMN) reduziu as metas de inflação para 2019 (4,25%) e 2020 (4%), as projeções de mercado se alinharam de forma "cadente" ao movimento do governo.