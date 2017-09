Meirelles diz que governo federal vem fazendo um ajuste fiscal bem-sucedido

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a situação da União é "muito diferente" da dos Estados em geral e do Rio de Janeiro e que o governo federal vem fazendo um ajuste fiscal "bem-sucedido".

Ele disse ainda que a União tem maior capacidade de tributação e gestão da dívida do que os Estados. "A União tem tomado medidas de ajuste e está com um plano em andamento bem-sucedido. Os analistas estão cada vez mais confortáveis com o sucesso do plano de ajuste fiscal da União", afirmou, lembrando a aprovação da lei do teto de gastos e o andamento das reformas tributária e a da Previdência.

Meirelles ressaltou que a suspensão do pagamento da dívida do Rio de Janeiro com a União não impacta o resultado primário do governo federal, já que o efeito do pagamento é financeiro, sendo contabilizado na dívida pública. "O efeito disso na dívida está calculado e é absolutamente absorvível", afirmou.

Veja Também

Comentários