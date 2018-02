Meirelles diz que desbloqueio de recursos contingenciados depende de arrecadação

O governo espera arrecadar R$ 12 bilhões com a privatização - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, procurou minimizar o bloqueio de recursos do Orçamento para este ano, detalhado nesta sexta-feira, 2, pelo Ministério do Planejamento. Meirelles lembrou que R$ 8 bilhões dos R$ 16 bilhões bloqueados podem ser liberados mediante a elevação da arrecadação.

"Nós estamos no início do ano, a arrecadação está crescendo, e nós precisamos aguardar a evolução da arrecadação para ver se é possível o desbloqueio desses recursos. E além do mais tem a questão da aprovação a privatização da Eletrobras, que evidentemente é direcionado o contingente já à aprovação da Eletrobras e arrecadação", disse Meirelles.

Mais cedo, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, justificou o contingenciamento dos R$ 8 bilhões em função de incertezas em torno da aprovação da privatização da Eletrobras no Congresso. O governo espera arrecadar R$ 12 bilhões com a privatização.

"Não há dúvida de que os números são bastante melhores do que o esperado e também há um dado relevante: a arrecadação está crescendo", completou Meirelles, após palestra para empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro.