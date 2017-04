Meirelles diz que crescimento potencial do Brasil atualmente é de 2,5%

O crescimento potencial do Brasil hoje é de 2,5%, mas com a aprovação de reformas estruturais como a da Previdência Social e trabalhista, o País pode ter ritmo maior de expansão do Produto Interno Bruto (PIB), de forma sustentável, que pode ser superior à média de 3,3% ao ano registrada nas duas últimas décadas, disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. "O ritmo de alta do PIB no começo de 2018 será acima de 3%, em termos anualizados", comentou. Em apresentação no Atlantic Council em Washington, o ministro mostrou um slide no qual apontava que o potencial do PIB é de 2,5% em 2018 e 2019 e de 2,6% em 2020.

"Nossa projeção para o PIB neste ano é de expansão de 0,5%", apontou Meirelles, destacando que o nível de atividade neste começo de ano está sendo afetado pelo carregamento estatístico surgido de queda do PIB de 3,6% em 2016. "É um momento importante para o Brasil, que está saindo da maior recessão da história. Mas da crise também surgem oportunidades", disse Meirelles.

Reformas

Meirelles comentou que o Brasil está em pleno processo de reforma da Previdência Social, com a proposta enviada ao Congresso que deve ser votada em 10 dias pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. "Estamos confiantes sobre a atuação do Congresso a favor da reforma da Previdência", comentou o ministro.

Meirelles destacou que agora no Brasil ocorre um processo positivo de debate sobre as questões envolvendo a reforma da Previdência Social. "E isso é positivo e democrático", apontou. Ele destacou que em outros países tal mudança estrutural é complexa, citando o caso da Suécia.

Segundo o ministro, a versão do relator para a proposta do governo da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), indica que representa 75% do benefício fiscal em dez anos ante a proposta original. "A proposta da reforma na atual condição atende nossas expectativas e projeções", disse.

Comércio com os EUA

Possíveis medidas protecionistas que o governo dos Estados Unidos poderá adotar "não devem impactar muito o Brasil", comentou Meirelles. "Nossa participação no comércio com os EUA não é tão grande", destacou.

O ministro reiterou que o "Brasil está se movendo para frente, com forte ambiente institucional, que é muito importante para investimentos", disse.

Ele afirmou que, como as reformas fiscais devem permitir uma redução dos gastos do governo em dez pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB) em uma década, os investimentos deverão subir no País. "Queremos mais investimentos privados em projetos em infraestrutura. O governo quer regras claras e estáveis para viabilizar estes investimentos", afirmou.

