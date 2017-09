Meirelles diz esperar que reforma da Previdência seja votada em outubro

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira, 14, seguir confiante na aprovação da reforma da Previdência. Ele espera que o texto seja votado em outubro, como tem manifestado o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Meirelles reiterou sua expectativa em entrevista a jornalistas, após fazer discurso no evento Empresas Mais do Grupo Estado.

"Tenho tido diálogo bastante produtivo com líderes do Legislativo e minha expectativa é que, sim, a reforma será aprovada, como foi aprovada a reforma trabalhista", declarou o ministro nesta quinta-feira.

Meirelles ressaltou que analistas e economistas estão revisando a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) para cima. No caso de 2018, alguns bancos já falam em expansão de mais de 3%.

A Fazenda segue com a projeção anterior, mas Meirelles disse que os técnicos do ministério estão em "observação, análises e cálculos" para ver se o número pode ser revisado para cima. "As projeções de crescimento têm viés de alta."

O ministro da Fazenda ressaltou ainda que indicadores que antecipam os rumos da economia estão mostrando incremento importante. "Fica claro que as condições financeiras têm melhorado. A confiança dos agentes e a expectativa têm avançado", disse Meirelles na entrevista .

Veja Também

Comentários