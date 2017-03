Meirelles diz esperar crescimento do PIB no 1º tri de 2017 ante 4º tri de 2016

Após dois anos de recessão, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, previu na manhã desta quinta-feira, 16, que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro terá crescimento no primeiro trimestre do ano na comparação com os últimos três meses do ano passado. "Esperamos crescimento do PIB no primeiro trimestre, na margem", disse a jornalistas após participar de um seminário na Alemanha.

Ele explicou que não iria apresentar um número para a imprensa porque o Ministério não faz previsões trimestrais para o PIB. Um pouco antes, em entrevista à rede de televisão americana CNBC, Meirelles disse que o governo esperava não apenas um crescimento no início de 2017, mas também aceleração do crescimento da atividade ao longo do ano.

De acordo com o ministro, não só as reformas, previstas para serem implantadas ainda este ano, como também a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto dos gastos serão estímulos para o crescimento econômico. "Indicadores já mostram recuperação", considerou.

Ele mencionou também ao canal de TV que os investimentos estão de volta no País. "Os investimentos estão voltando não só porque a economia está em processo de retomada, mas por causa da perspectiva de estabilidade", afirmou, acrescentando que o País oferece importantes oportunidades na área de infraestrutura para investimentos.

O governo federal deu início nesta quinta ao leilão dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis, em cerimônia na sede da BM&FBovespa, em São Paulo. Estiveram presentes ao evento o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, que acumula o comando do Programa de Parcerias para Investimentos (PPI).

Nesta quinta-feira, Meirelles participou de conferência do Instituto Internacional de Finanças (IIF) sobre o G-20, em Frankfurt.

Veja Também

Comentários