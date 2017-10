Meirelles destaca previsão de aumento nas vendas no Dia das Crianças e fim do ano

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou nesta terça-feira, 10, a sua conta no Twitter para chamar atenção para a previsão de crescimento nas vendas do comércio no Dia das Crianças e nas festas de fim do ano. Em um post na rede social, o ministro destacou que a retomada da economia trouxe otimismo para o setor do comércio.

Meirelles fez questão de ressaltar que nessas duas datas o comércio teve dois anos consecutivos de queda nas vendas devido à pior recessão que a economia brasileira já viveu.

Ele destacou que já houve um crescimento de 8,8% da venda de eletroeletrônicos no ano. "A indústria mantém rota de recuperação", postou o ministro, que ressaltou ainda as vendas de veículos novos, que cresceram 24,5% em setembro na comparação com o mesmo mês de 2016.

Na sua avaliação, o Brasil está em ritmo de recuperação sólida e caminha para um ciclo de crescimento que, segundo ele, será o mais longo da última década.

O ministro embarca nesta terça para os Estados Unidos, onde participa da reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI).

