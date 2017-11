Meirelles destaca aumento do poder de compra da população e queda da inflação

Ao discursar hoje (9) em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou dados positivos da economia e disse que este será o melhor Natal dos últimos anos com recuperação do poder de compra da população.

“Já se espera o melhor Natal dos últimos anos no Brasil, já se espera de fato que o aumento da renda cada vez mais seja evidente para todos. O poder de compra do brasileiro médio já cresce, a inflação chegará ao final do ano no piso”, disse durante o lançamento do Programa Avançar, no Palácio do Planalto.

O ministro também defendeu a necessidade da reforma da Previdência e citou a reforma trabalhista, que entra em vigor no próximo dia 11, dizendo que as mudanças aumentarão a produtividade, além de trazer benefícios com medidas como o fortalecimento dos representantes dos trabalhadores para negociar acordos trabalhistas.

Segundo ele, as mudanças e reformas feitas pelo governo estão impulsionando o crescimento sustentável do país. “Toda essa série de mudanças e de reformas e tudo isso que já está sendo feito é exatamente por isso que volta o crescimento e dessa vez forte, sustentável. O Brasil termina o ano crescendo a taxas perto de 3% e vamos entrar o ano de 2018 crescendo a taxas de podem chegar a esse número de 3%”, disse Meirelles.