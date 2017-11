Meirelles defende que parte da privatização da Eletrobras amorteça tarifa

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu o modelo de privatização da Eletrobras que prevê que parte do montante obtido com a venda da estatal seja direcionado para criar espécie de "amortecedor" para as tarifas elétricas em determinadas situações. Em entrevista ao Jornal da Band, o ministro disse que a reserva de parte desses recursos servirá para acomodar eventuais oscilações "em período de seca".

Além disso, o ministro defendeu na entrevista à TV Bandeirantes o projeto que muda as regras para a recuperação judicial das empresas. Segundo Meirelles, o projeto permitirá que empresas em situação difícil consigam crédito para ajudar na recuperação das condições financeiras. A adesão da empresa às novas condições, notou, só ocorrerá quando houver concordância dos trabalhadores envolvidos.