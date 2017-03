Meirelles: decisão da Moody's reflete melhora dos fundamentos da economia

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, divulgou nota nesta noite de quarta-feira, 15, avaliando que a decisão da Moody's em alterar a perspectiva do rating do Brasil de "negativa" para "estável" reflete a melhora dos fundamentos e a estabilização da economia brasileira. O ministro cita a aprovação, no ano passado, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que criou um teto para o crescimento dos gastos da União e o encaminhamento das reformas da Previdência e trabalhista, além do início da discussão da reforma tributária.

"(Essas ações) mostram o intenso ritmo de trabalho e de reformas da economia brasileira. Isso se reflete também com a política monetária que está assegurando a convergência da inflação para a meta e permitindo a queda de juros", afirmou o ministro.

De acordo com Meirelles, a economia brasileira está reagindo bem a todo esse processo e já inicia uma trajetória de crescimento sustentável. "Portanto, eu acredito que os ratings deverão refletir isso dentro de um processo natural", concluiu. Quando a Moody's anunciou sua decisão, o ministro estava em deslocamento para a Alemanha, onde participará da reunião de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G-20.

