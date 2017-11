Meirelles comemora dados da economia e do emprego no Twitter

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou ao Twitter nesta quinta-feira, 23, para comemorar as últimas notícias sobre a economia brasileira. Segundo ele, os indicadores divulgados recentemente mostram que o País está em ritmo de sólida recuperação e que a criação de empregos está em expansão.

Ele destacou a geração de 76.599 vagas com carteira assinada em outubro, o que foi o sétimo mês positivo em sequência do Caged. Meirelles também citou dados do IBGE que mostram que o desemprego caiu pelo segundo trimestre consecutivo.

O ministro também destacou que o IBC-Br - o índice de atividade medido pelo Banco Central - avançou 0,40% em setembro frente a agosto, resultando em um ganho de 0,58% no terceiro trimestre do ano. "Ainda há muito por avançar. Estamos arrumando as finanças públicas e trabalhando para aprovar as reformas que irão garantir o crescimento sustentável da economia. Nosso foco é gerar mais empregos", completou o ministro.