Meirelles cancela agenda à tarde em SP e volta a Brasília para reunião com Temer

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, cancelou a participação em reuniões e eventos em São Paulo na tarde e noite desta terça-feira, 12, e retornará a Brasília para uma reunião com o presidente Michel Temer. Segundo a agenda atualizada do ministro, Meirelles participa do almoço de confraternização do dirigentes de bancos, organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Em seguida, deve retornar a Brasília e reúne-se com o presidente Temer às 17h30. Nesse horário, o presidente recebe líderes empresariais.

Com essa alteração, o ministro não participará mais da reunião do Prisma Fiscal, prevista para às 15 horas, em São Paulo, e nem da palestra no evento "ABC Talks Pensando o Brasil 4.0", organizado pelo Grupo ABC.