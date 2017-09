Meirelles: Brasil deixou para trás recessão e economia reage de forma sustentável

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que a economia está reagindo de forma sustentável e que o Brasil deixou para trás a recessão mais grave de sua história. Numa sequência de posts no Twitter, o ministro previu, nesta terça-feira, 12, que setores como a construção civil, que demoram um pouco mais a reagir, demonstrarão sinais de recuperação nos próximos trimestres.

Ele avaliou ainda que a alta do consumo de bens duráveis, como eletrodomésticos, é sinal maior de confiança na economia. "A compra de máquinas e equipamentos teve crescimento de 4% no 2º tri, o que mostra a disposição destes setores para investir em produção", diz um dos posts do ministro.

Para ele, as compras de máquinas e equipamentos no 2º trimestre, assim como o consumo de bens duráveis, indicam que há retomada no investimento. Nas últimas semanas, o ministro tem usado a sua conta no Twitter para comemorar os indicadores positivos da economia que estão sendo divulgados e reforçar a necessidade de se avançar na agenda de reformas.

