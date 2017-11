Meirelles avalia que defesa da concorrência é fundamental para o crescimento

Em apresentação na 5º Conferência Internacional sobre Concorrência dos Brics, organizado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou que a defesa da concorrência é fundamental para o crescimento equilibrado e sustentável do País. Ele afirmou que a ausência de concorrência leva a distorções na formação de preços e na alocação de capitais. "Tivemos um histórico de crescimento com sacrifício da concorrência, o que se mostrou insustentável. A concorrência é fundamental", completou.

O ministro destacou a necessidade de se ampliar a produtividade no País e comentou que, se o Brasil continuar com o atual padrão de crescimento, demorará décadas para alcançar o nível de renda das economias avançadas. "Temos que produzir mais, usando menos. Esse é o ponto fundamental", acrescentou.

Meirelles considerou que o problema da produtividade é "transversal" em todos os setores da economia e avaliou que a oportunidade de crescimento para o País é enorme. Ele citou as medidas tomadas pelo governo no sentido de desburocratizar a atividade empresarial.

O ministro elencou ainda o Cadastro Positivo, que, segundo ele acabará com o "quase monopólio" dos grandes bancos sobre as informações no mercado de crédito, dando acesso a esses dados às menores instituições financeiras, as chamadas fintechs.