Meirelles afirma que TLP terá impacto imediato sobre custo de financiamento

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou em palestra em evento do Bradesco BBI que o tempo de transição da antiga taxa de juros de longo prazo, a TJLP, para a nova, a TLP, anunciada na semana passada, será de cinco anos. O ministro disse que o objetivo da mudança do referencial é reduzir a taxa de juro nominal. "A TLP terá impacto imediato sobre a expectativa e o custo de financiamento."

Meirelles usou a parte final de sua apresentação para falar do crescimento potencial do Brasil, em determinados cenários. Sem reformas, a expansão ficaria de 2,3% em média entre 2018 e 2027. As reformas vão elevar este patamar, disse ele, podendo ficar perto dos 4%. "O governo está tomando as medidas necessárias para garantir a estabilidade da economia", disse o ministro, ressaltando que as reformas estruturais vão aumentar a produtividade do trabalhador.

Meirelles citou que alguns indicadores antecedentes mostram melhora, como demanda por papelão, fluxos nos pedágios nas rodovias, entre outros. "Como consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado nos últimos meses." Segundo o ministro, a melhora dos índices de confiança e dos prêmios de risco do Brasil mostra sinais de que a percepção dos agentes é de que o País vai voltar a crescer. (Altamiro Silva Junior, Francisco Carlos de Assis, Cynthia Decloedt, Fernanda Guimarães e Aline Bronzati)

