Megale: setor automotivo vai trabalhar a favor da reforma da Previdência

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Antonio Megale, disse nesta terça-feira, 12, que o setor vai trabalhar a favor da aprovação da reforma da Previdência. "Podem contar com o nosso apoio. Trago a palavra de apoio da indústria automobilística. O quanto antes a reforma vier, melhor para todos", afirmou, em discurso no Palácio do Planalto, após apelo do presidente Michel Temer.

"Para nós, a reforma da Previdência é absolutamente fundamental", disse Megale, que elogiou medidas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer, como a aprovação do teto de gastos, a reforma trabalhista, a redução da inflação e a queda da taxa de juros. "Estamos em um ambiente muito mais propício", afirmou.

Megale citou que a indústria automobilística deve encerrar o ano com produção de 2,7 milhões de veículos, um crescimento próximo de 9%, maior que a expectativa inicial do setor, que era de 7%. Segundo ele, os associados da Anfavea chegaram a produzir 4 milhões de veículos por ano. Na época, o Brasil era o quarto maior mercado no mundo. "No ano passado, caímos pela metade, a 2 milhões."

O presidente da Anfavea disse que o Brasil deve fechar o ano com recorde nas exportações, atingindo a marca de 750 mil veículos. Ele afirmou ainda que o setor recentemente retirou milhares de trabalhadores do regime de lay off e os recolocou no regime integral.

"A reforma da Previdência é fundamental para garantir o futuro, para continuarmos crescendo, gerando renda, bons empregos e conhecimento", reiterou. "Temos uma situação única na questão dos biocombustíveis. A aprovação do Renovabio é um destaque e o Brasil tem que ocupar esse espaço tão importante no mundo."