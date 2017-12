Medida do compulsório corresponde à liberação de R$ 6,5 bi diz BC

O Banco Central informou nesta terça-feira, 19, por meio de nota, a redução das alíquotas de recolhimentos de compulsórios sobre recursos à vista e a prazo. A medida, de acordo com o BC, faz parte da Agenda BC+, no pilar Crédito Mais Barato, e gera efeito líquido correspondente à liberação de R$ 6,5 bilhões de recursos depositados, "contribuindo para a redução estrutural do volume de depósitos compulsórios".

Por meio da Circular nº 3.867, o BC fez a alíquota do recolhimento sobre recursos à vista passar de 45% para 40% e a alíquota incidente sobre recursos a prazo passar de 36% para 34%.

Segundo o BC, "a decisão segue as políticas de simplificação do recolhimento compulsório e de redução gradual da complexidade operacional existente, visando a reduzir custos de observância".

A instituição afirmou que a medida também neutraliza "o efeito monetário previsto da entrada em vigor da redução do valor de referência de recolhimentos compulsórios a partir de 26 de dezembro, tendo pleno efeito a partir de 2 de janeiro, conforme a Circular nº 3.823, de 24 de janeiro de 2017".