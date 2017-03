Mediana para PIB de 2017 permanece em alta de 0,48%, revela Focus do BC

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a atividade em 2017. Pelo Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta quarta-feira, 1º de março, a mediana das expectativas para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano seguiu em alta de 0,48%. Há um mês, a perspectiva era de avanço de 0,50%.

Para 2018, o mercado alterou a previsão de alta, de 2,30% para 2,37%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,20%.

Na semana passada, o Banco Central reduziu em 0,75 ponto porcentual a Selic (a taxa básica de juros), de 13,00% para 12,25% ao ano, como esperado pelo mercado. No entanto, deixou a porta aberta para a intensificação dos cortes nos próximos encontros, o que dependerá "da estimativa da extensão do ciclo" e da "evolução da atividade econômica, dos demais fatores de risco e das projeções e expectativas de inflação". A avaliação é de que há sinais mistos na atividade, mas compatíveis com a estabilização da economia no curto prazo.

No relatório Focus desta quarta, as projeções para a produção industrial indicaram um cenário de leve recuperação neste e no próximo ano. O avanço projetado para 2017 passou de 1,00% para 1,09%. Há um mês, estava em 1,00%. No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial foi de 2,10% para 2,28%, ante 2,10% de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 passou de 51,45% para 51,60% no Focus. Há um mês, estava em 50,90%. Para 2018, as expectativas no boletim Focus seguiram em 55,00%, mesma projeção apontada um mês atrás.

PIB de 2016

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que os economistas projetam uma retração do PIB de 3,50% em 2016. Essa expectativa é igual à de uma semana antes.

O Banco Central passou a publicar em janeiro, no Focus, as projeções para 2017 e 2018, uma vez que a maior parte dos indicadores econômicos do ano passado já foi divulgada. Este não é o caso do PIB consolidado de 2016, que será anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas em 7 de março. Pelo sistema de expectativas disponibilizado no site do BC, no entanto, é possível verificar quais são as projeções mais recentes do mercado para o PIB de 2016.

Veja Também

Comentários