MDIC: R$ 9 bi para micro e pequenas empresas não terão dinheiro do Tesouro

O secretário Especial da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), José Ricardo da Veiga, afirmou que os R$ 9 bilhões que o governo anunciou nesta quarta-feira, 4, não terá recurso subsidiado e não virá do Tesouro nacional. "Não é dinheiro subsidiado, não é o caso", afirmou.

Segundo ele, os recursos virão dos créditos já existentes nos bancos para financiamento. "É um crédito que são dos bancos, do funding que já tem nos bancos, não é subsidiado, mas ele pega exatamente a onda da redução dos juros. Os bancos garantiram passar essa redução de juros para essas novas linhas de crédito que serão oferecidas agora no mês de outubro", explicou Veiga.

Nesta quarta, em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, anunciou a criação da Semana Nacional do Crédito, realizada durante o mês de outubro, e informou que sete instituições financeiras irão disponibilizar R$ 9 bilhões em crédito, sendo R$ 8 bilhões para novos empréstimos e R$ 1 bilhão para negociação de dívidas. "As micro e pequenas empresas têm sido protagonistas na retomada do crescimento do Brasil", disse o ministro, ao lado do presidente Michel Temer.

De acordo com Veiga, fizeram o acordo com o Sebrae para ofertar esse volume do crédito bancos públicos e privados: Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O secretário do MDIC explicou ainda que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também entrará com suas linhas já existentes. "O BNDES é fornecedor do funding, as linhas do BNDES também são colocadas nessas instituições", disse.

Veiga disse que antes da cerimônia houve várias conversas com as instituições financeiras para garantir os recursos, mas que a liberação se dará por meio da política de cada banco.

