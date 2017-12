MDIC: MP dá perspectiva ao setor de eletrônicos e informática

A medida provisória (MP) que altera a Lei de Informática dá "alegria e perspectiva" ao setor de eletrônicos, além de modernizar definitivamente o sistema de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no Brasil, afirmou nesta sexta-feira, 8, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira (PRB).

Pereira participou do almoço anual da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), na capital paulista, onde foi assinada a MP que, entre outras coisas, amplia de três para 48 meses o prazo para que as empresas que tiveram isenções ou reduções de impostos sobre bens de informática e automação possam realocar os recursos ainda devidos. Pereira salientou que as modificações trazidas pela medida provisória trazem mais segurança jurídica para o futuro do setor e também para a Zona Franca de Manaus, que completou 50 anos.

O ministro salientou ainda a importância do setor na balança comercial brasileira. Este ano, a indústria de eletrônicos e informática brasileira deve contribuir com cerca de US$ 5,6 bilhões para o superávit comercial do País, que deverá ficar entre R$ 65 bilhões e R$ 70 bilhões.