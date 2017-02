McMahon é confirmada no comando da Administração de Pequenas Empresas dos EUA

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira a ex-executiva do setor de lutas de entretenimento Linda McMahon para o comando da Administração de Pequenas Empresas do governo do presidente Donald Trump. O nome foi aprovado por 81 votos a 19.

O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, afirmou que McMahon irá "priorizar a criação de empregos sobre a crescente burocracia do governo" e qualificou isso como uma mudança bem-vinda em Washington.

McMahon foi executiva-chefe da World Wrestling Entertainment antes de abandonar esse cargo e concorrer duas vezes ao Senado por Connecticut. Ela perdeu as duas disputas, apesar de ter gasto cerca de US$ 100 milhões nas campanhas.

Os dois democratas que derrotaram ela nas urnas, os senadores democratas Richard Blumenthal e Chris Murphy, apoiaram a nomeação dela para o cargo no governo republicano. McMahon ajudou a empresa de entretenimento a crescer de cerca de 12 funcionários para uma companhia com mais de 800 pessoas na folha de pagamento. Fonte: Associated Press.

