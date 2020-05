McDonald’s doa mais de 40t de produtos para entidades de combate à fome no Brasil

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, dá continuidade à série de ações de apoio à comunidade em meio a pandemia de covid-19, com a doação de mais de 43 toneladas de alimentos para instituições beneficentes no Brasil, que se dedicam a preparar e oferecer refeições para a população carente em diversos estados do país. Os alimentos consistem em ingredientes utilizados no menu dos restaurantes da rede, como carne, ovos, tomate, cenoura, alface, mix de folhas e cebola, entre outros. A Martin Brower, parceira logística do McDonald’s, apoiou as doações, contribuindo com a armazenagem e entrega dos alimentos, garantindo o correto transporte dos ingredientes.

“A união de todos nesse momento delicado é imprescindível para vencermos juntos a batalha contra a covid-19. Estamos direcionando parte do nosso estoque de ingredientes para organizações que estão na linha de frente no combate à fome, garantindo a alimentação das pessoas mais necessitadas neste momento”, afirma Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

As doações estão sendo destinadas à organização não governamental Banco de Alimentos, ao projeto beneficente Mesa Brasil e para outras instituições, como Associação Católica dos Samaritanos, Liga Solidária, Associação Sol e Arsenal da Esperança, que vêm desempenhando um trabalho fundamental frente à crise causada pelo novo coronavírus.

“Foi realmente de grande importância a doação que recebemos do McDonald’s. Além destes alimentos terem chegado no prato de pessoas em vulnerabilidade social, estas parcerias nos permitem construir, no futuro, um mundo mais evoluído e solidário, pois vamos motivando outros players do mercado a seguir o mesmo exemplo. Afinal, o último lugar que o alimento deveria parar é no lixo. Muito obrigada, em nome das mais de 20 mil pessoas beneficiadas com a sua doação”, comenta Luciana Quintão, Presidente e Fundadora da instituição Banco de Alimentos.

A iniciativa se soma às diversas ações realizadas pela Arcos Dorados em toda América Latina e Caribe. No Brasil, a companhia promove atualmente a campanha McObrigado, com a doação de 100 mil combos com produtos McDonald’s para aqueles que estão na linha de frente da luta contra o coronavírus, como profissionais de saúde e caminhoneiros, em mais de 60 cidades.

Além disso, a empresa vem apoiando micro e pequenos negócios do setor de alimentação, com o oferecimento de um curso online e gratuito, que já conta com mais de 2 mil inscritos, em que são compartilhados os protocolos de segurança do alimento, higiene e desenvolvimento sustentável aplicados pela rede. Para conferir o conteúdo dos módulos já ministrados e se inscrever nos próximos, basta acessar o site https://trilhas.info/.

Medidas para segurança de seus colaboradores

Tendo como prioridade proteger a saúde e bem-estar de seus colaboradores e clientes, a companhia implementou um comitê focado especialmente em monitorar e agir em torno de diversos assuntos relacionados ao tema.

A empresa estabeleceu um protocolo especial de operação, que prioriza os serviços de Delivery e Drive-Thru e estabelece o uso de máscaras e luvas por funcionários que têm contato direto com os clientes, instalação de barreiras acrílicas para proteção física dos atendentes, demarcação de áreas de distanciamento social nos restaurantes onde é possível fazer pedidos para viagem e ampliação do número de dispensers de álcool em gel, além do reforço dos protocolos de higiene da rede, como aumento na frequência da limpeza de equipamentos e superfícies, entre outras ações.