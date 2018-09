Mato Grosso do Sul tem 1.206 novas vagas de emprego formal em agosto

Mato Grosso do Sul tem 1.206 novas vagas de emprego formal - Reprodução

O Mato Grosso do Sul fechou o mês de agosto com saldo positivo de +1.206 empregos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira (21). A diferença representou um acréscimo de +0,24% no número de empregos em relação a julho. Foram 19.448 admissões e 18.242 desligamentos durante o período.

O setor que mais contribuiu para este resultado foi o de Indústria de Transformação, com a criação de 365 novos postos de trabalho. Em seguida aparecem os segmentos de Comércio, com 326 vagas, e Serviços, com 315 novos empregos.

Desempenho nacional

O emprego formal no Brasil cresceu no mês de agosto, com a abertura de 110.431 vagas – variação de +0,29%, em relação ao mês anterior. A alta durante o período foi resultado de 1.353.422 admissões e 1.242.991 desligamentos.

O crescimento do emprego formal ocorreu em sete dos oito setores econômicos. O segmento com maior alta foi o de Serviços, com 66.256 postos de trabalho. Comércio, com 17.859 postos, Indústria de Transformação (15.764 postos) e Construção Civil (11.800 postos) foram outros destaques.

Também tiveram alta os setores de Serviços Industriais de Utilidade Pública (Siup), com 1.240 novos postos, Extrativa Mineral (467 postos) e Administração Pública (394 postos). O único setor com variação negativa foi o de Agropecuária (-3.349).

Desempenho regional

O saldo de empregos formais de agosto foi positivo nas cinco regiões do país. O Sudeste teve 41.303 novas vagas (+0,21). Em seguida aparecem o Nordeste, com 36.460 postos (+0,59); o Centro-Oeste, com 13.117 novas vagas (+0,41); Sul, com 10.243 postos (+0,14); e Norte, com 9.308 postos (+0,54%).