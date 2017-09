Ministério Público divulga levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro

O mapa do turismo do Mato Grosso do Sul passa a contar com 47 municípios, distribuídos em nove regiões turísticas. Em comparação ao ano passado, o Estado inseriu quatro cidades com vocação turística no documento. O levantamento completo do Mapa do Turismo Brasileiro foi divulgado nesta quinta-feira (14.9) pelo Ministério do Turismo. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.

O crescimento dos números é resultado de um amplo trabalho de conscientização do Ministério do Turismo junto aos gestores municipais e estaduais a respeito da necessidade de identificação e classificação das cidades para que as políticas públicas e investimentos sejam mais adequados à realidade de cada região.

“O mapa é um instrumento muito importante para gestão, estruturação e promoção dos destinos. Por isso, é importante que ele esteja sempre atualizado, garantindo com que os municípios que queiram trabalhar o turismo como uma atividade econômica, tenham prioridade dentro das políticas e ações do MTur”, afirmou o ministro do turismo.

A atualização periódica do Mapa faz parte de uma estratégia do Plano Brasil + Turismo, lançada este ano pelo ministro Marx Beltrão para fortalecer o setor de viagens no país. De acordo com o Plano, a partir de 2017 o Mapa passa a ser atualizado a cada dois anos. Sua construção é feita em conjunto com os interlocutores estaduais que representam o MTUR e órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e instâncias de governança regional.

CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

De acordo com o novo mapa, 17 municípios estão nas categorias A, B e C, que são aqueles que concentram o fluxo de turistas domésticos e internacionais. Como exemplo, temos destinos como Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã. Os demais 30 municípios figuram nas categorias D e E. Esses destinos não possuem fluxo turístico nacional e internacional expressivo, no entanto alguns possuem papel importante no fluxo turístico regional e precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.

Confira os municípios que fazem parte do Mapa do Turismo do Mato Grosso do Sul:

Região Município Categoria 7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Eldorado D 7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Iguatemi D 7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Itaquiraí D 7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Japorã D 7 Caminhos da Natureza / Cone Sul Naviraí C Bonito / Serra da Bodoquena Bela Vista D Bonito / Serra da Bodoquena Bodoquena D Bonito / Serra da Bodoquena Bonito B Bonito / Serra da Bodoquena Jardim C Bonito / Serra da Bodoquena Nioaque D Bonito / Serra da Bodoquena Porto Murtinho D Caminho dos Ipês Campo Grande A Caminho dos Ipês Corguinho D Caminho dos Ipês Dois Irmãos do Buriti D Caminho dos Ipês Jaraguari D Caminho dos Ipês Ribas do Rio Pardo D Caminho dos Ipês Rio Negro D Caminho dos Ipês Sidrolândia D Costa Leste Aparecida do Taboado D Costa Leste Bataguassu C Costa Leste Três Lagoas B Grande Dourados Dourados B Grande Dourados Fátima do Sul D Grande Dourados Glória de Dourados D Grande Dourados Ponta Porã C Grande Dourados Vicentina E Pantanal Aquidauana C Pantanal Corumbá B Pantanal Ladário D Pantanal Miranda C Rota Norte Alcinópolis E Rota Norte Costa Rica C Rota Norte Coxim C Rota Norte Figueirão E Rota Norte Paraíso das Águas E Rota Norte Rio Verde de Mato Grosso C Rota Norte São Gabriel do Oeste D Rota Norte Sonora D Vale das Águas Batayporã D Vale das Águas Ivinhema C Vale das Águas Jateí D Vale das Águas Nova Andradina C Vale das Águas Novo Horizonte do Sul E Vale das Águas Taquarussu E Vale do Aporé Cassilândia D Vale do Aporé Inocência D Vale do Aporé Paranaíba C

Fonte: MTur / Foto: Mário Hada

