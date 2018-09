Mato Grosso do Sul chega a R$ 2,4 bilhões com redistribuição do FCO; valor recorde para o Estado

Os recursos do FCO para Mato Grosso do Sul chegaram a R$ 2,426 bilhões em 2018, montante recorde liberado para o Estado. - Divulgação

Os recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para Mato Grosso do Sul chegaram a R$ 2,426 bilhões em 2018, montante recorde liberado para o Estado. O incremento de mais de R$ 200 milhões se deve a redistribuição de recursos entre os estados do Centro-Oeste feito pelo Condel (Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste).

Titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e presidente do Conselho do FCO em MS, o secretário Jaime Verruck explica que anualmente em setembro o Condel redistribui os recursos ainda disponíveis para contratação entre os Estados.

Com a mudança, Mato Grosso do Sul passa a ter 25% dos R$ 9,7 bilhões distribuídos entre os três estados e o Distrito Federal. “O montante atual de R$ 2,4 bilhões é recorde para o Estado e nossa meta de aplicar 100% disso até o fim do ano continua”, destaca o secretário Jaime Verruck.

Mato Grosso do Sul já contratou R$ 1,588 bilhão até agora, conforme dados atualizados do Banco do Brasil, por meio de 2.917 contratos. Além disso há outros 298 projetos que somam R$ 305 milhões internalizados no banco, ou seja, em fase de contratação. Diante disso, o Estado ainda tem disponível mais de R$ 500 milhões para contratação.

O recurso disponível pelo FCO atende empresários e produtores rurais do Estado interessados em investir em novos negócios, ampliar suas empresas atuais ou tomar recursos para movimentar o empreendimento, ou seja, capital de giro. O FCO tem se tornado importante instrumento de fomento à economia sul-mato-grossense, com investimentos em áreas estratégicas, como armazéns, avicultura, suinocultura, reforma de pastagens, entre outros.