Mato Grosso do Sul abriu 6.046 empresas em 2017; melhor resultado dos últimos dois anos

Os números do ano passado também representam a primeira alta após três anos consecutivos de queda na abertura de empresas no Estado - Foto: Fatima do Sul News

A abertura de empresas em Mato Grosso do Sul teve, em 2017, o melhor resultado dos últimos dois anos. Foram 6.046 unidades constituídas entre janeiro e dezembro do ano passado, sendo 296 a mais que em 2016.

Os números de 2017 e a série histórica desde 2006 são da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul), órgão vinculado a Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Os números do ano passado também representam a primeira alta após três anos consecutivos de queda na abertura de empresas no Estado. O presidente da Jucems, Augusto César de Castro, explica que apesar de devagar é possível constatar a tendência de recuperação da economia e seus resultados.

Também cresceu em 2017 a quantia de filiais constituídas, foram 1.162 contra 1.132 em 2016 e 1.046 em 2015. “Quando há abertura de novas filiais é sinal de que os empresários estão mais confiantes na economia e por isso decidem expandir. Geralmente são empresas de porte maior, que geram emprego e renda e dinamizam a economia”, afirma Augusto.

O número de empresas extintas cresceu 10% em 2017, passando de 2.670 para 2.937. O presidente da Jucems explica que o aumento desta categoria está ligado a Lei Complementar nº 147/2014, em vigor desde 2015, e que possibilita o empresário extinguir sua empresa já fechada sem ter que quitar dívidas trabalhistas.

“Desde que a lei entrou em vigor o número de empresas extintas tem crescido, isso por que muitas pessoas só souberam disso no ano passado e aproveitaram para regularizar a situação. Neste caso a dívida sai do CNPJ e passa para o CPF do empresário”, explica ele sobre o aumento crescente nesta área.