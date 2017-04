Material de construção mais barato arrefece inflação do setor no IGP-DI de março

Os materiais de construção ficaram mais baratos em março, ajudando a frear a inflação do setor no Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) na manhã desta quinta-feira, 6.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) registrou alta de 0,16% no último mês, ante uma elevação de 0,65% em fevereiro. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve uma queda de 0,04% em março, após uma alta de 0,50% em fevereiro. Já o índice que representa o custo da Mão de Obra teve crescimento de 0,33% em março, depois do avanço de 0,78% em fevereiro.

As quedas de preços mais relevantes em março foram dos itens vergalhões e arames de aço ao carbono (-3,24%), cimento Portland comum (-1,31%), tubos e conexões de PVC (-0,98%), projetos (-0,36%) e massa de concreto (-0,47%). Na direção oposta, houve pressão de ajudante especializado (0,45%), elevador (1,35%), servente (0,33%), carpinteiro de forma e telhado (0,38%) e metais para instalações hidráulicas (0,84%).

Núcleo do IPC-DI

O núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Disponibilidade Interna (IPC-DI) de março subiu 0,37%, após uma elevação de 0,27% em fevereiro.

No âmbito do IGP-DI, o núcleo do IPC-DI é usado para mensurar tendências e calculado a partir da exclusão das principais quedas e das mais expressivas altas de preços no varejo. De acordo com a FGV, o núcleo acumulou uma elevação de 0,97% no ano. A taxa do núcleo acumulada em 12 meses foi de 5,38%.

