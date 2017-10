Materiais desaceleram inflação da construção na 1ª medição do IGP-M

Os custos com materiais subiram menos, desacelerando a inflação da construção na primeira prévia de outubro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,06% no primeiro decêndio de outubro, ante um avanço de 0,19%, na mesma leitura de setembro.

O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços teve uma alta de 0,04% na prévia de outubro, após um aumento de 0,34% na prévia de setembro. Já o índice que representa o custo da Mão de Obra teve elevação de 0,08% na primeira prévia de outubro, depois de um avanço de 0,06% na primeira prévia de setembro.

