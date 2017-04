Mastercard: vendas no varejo caem 2,3% em fevereiro; e-commerce cresce 26,7%

Um indicador criado pela operadora de cartões de crédito Mastercard para medir o desempenho do consumo aponta que as vendas no varejo brasileiro caíram 2,3% em fevereiro ante igual mês do ano passado. No entanto, o e-commerce, que são as transações feitas pela internet, mostrou crescimento de 26,7% na mesma comparação.

Para o restante do ano, a expectativa é de cautela. "O ambiente econômico permanece desafiador, mostrando um panorama de desemprego crescente, o que, consequentemente, impacta negativamente a massa salarial. Mesmo com esse cenário, é importante pontuar que a confiança do consumidor teve um importante crescimento em fevereiro, comparada a janeiro de 2017", afirma Kamalesh Rao, diretor de Pesquisa Econômica da Mastercard Advisors. "Nesse cenário, há a probabilidade de haver uma retomada gradual do varejo durante os próximos meses", acrescenta Rao.

Lançado no Brasil no começo de 2013, o indicador da Mastercard, batizado de SpendingPulse, é baseado nas atividades de vendas na rede de pagamentos da operadora, juntamente com as estimativas para todas as outras formas de pagamento, incluindo dinheiro e cheque. A empresa ressalta que o levantamento não reflete ou se relaciona com o desempenho operacional e financeiro da Mastercard.

