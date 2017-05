Marun suspende novamente sessão da Comissão da reforma da Previdência

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), suspendeu pela segunda vez nesta quarta-feira, 3, a sessão do colegiado em que será votado o parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) sobre a proposta. Os trabalhos só serão retomados quando o novo relatório de Maia, com as mudanças feitas de última hora por ele no texto, for disponibilizado para os integrantes da comissão.

A sessão foi suspensa quando Oliveira Maia fazia discurso para explicar as mudanças. Antes de entrar no mérito das alterações, porém, o relator fez uma fala defendendo a reforma da Previdência, na qual ressaltou que, em 2016, 55% do que o governo federal arrecadou foram gastos com Previdência Social e pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC). "Portanto, urge que façamos as reformas", afirmou o relator em tom elevado.

A oposição, por sua vez, reagiu e acusou Oliveira Maia de estar fazendo um discurso político-ideológico. Opositores cobraram do relator a apresentação das novas mudanças.

Em determinado momento, parlamentares do PSOL, PT e Rede chegaram a bater nas mesas onde estão sentados na comissão e gritar pedindo que o relator apresentasse as mudanças no parecer.

Por sugestão do próprio relator, então, o presidente da comissão suspendeu a sessão.

