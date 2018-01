Marun, sobre S&P: decisão corrobora assertiva de que sem reforma não há saída

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que espera que o rebaixamento da nota do País pela S&P Global reforce o discurso do Palácio do Planalto de que a reforma da Previdência é necessária. "Para mim isto corrobora a nossa assertiva de que sem reforma não existe saída", disse ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Nesta quinta-feira, 11, a agência de classificação de risco S&P Global rebaixou o rating do Brasil de BB para BB-. O rebaixamento era esperado nas últimas semanas, à medida que falharam as negociações no Congresso para aprovação da reforma no final do ano passado.