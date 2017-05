Marun retoma sessão de votação do parecer na comissão especial da Previdência

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun (PMDB-MS), retomou às 12h35 desta quarta-feira, 3, a sessão do colegiado em que será votado o parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). A sessão tinha sido suspensa para que o novo texto do relator, com mudanças feitas por ele de última hora, fosse disponibilizado na internet para os integrantes da comissão.

Com a retomada da sessão, o relator fará a leitura das mudanças que fez no parecer. Após a leitura, Marun afirmou que abrirá um prazo de cinco minutos para que integrantes da comissão apresentem destaques de bancadas com sugestões de mudanças.

Em seguida, suspenderá os trabalhos para que os parlamentares almocem entre 30 minutos e uma hora.

Reclamações

O deputado Laerte Bessa (PR-DF) afirmou que partidos da base aliada estão sendo obrigados a retirar destaques que tinham apresentado no colegiado ao parecer do deputado Arthur Oliveira Maia.

Bessa disse que foi obrigado pela liderança do PR a retirar um destaque que tinha apresentado a fim de acelerar a votação da reforma na comissão.

De acordo com ele, ficou acertado de que esses destaques serão apresentados novamente durante a votação da reforma no plenário da Câmara.

