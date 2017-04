Marun: leitura do relatório da Previdência está convocada para dia 18

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun (PMDB-MS), afirmou nesta quarta-feira, 12, que a leitura do relatório do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) no colegiado está convocada para a próxima terça-feira, dia 18, às 11h. Antes, o relator deve se reunir com os líderes da base aliada do governo e com o presidente Michel Temer para apresentar a versão final do texto.

A ideia de realizar um jantar na véspera para apresentar o novo texto aos líderes foi abandonada. Segundo Marun, porque muitos deputados já haviam marcado o retorno a Brasília para depois de segunda-feira, aproveitando o feriado de Páscoa.

Marun chegou no fim da tarde ao Ministério da Fazenda, onde o relator e o ministro Henrique Meirelles devem acertar os detalhes do texto. Um dos focos da conversa será a regra de transição, que deve ter idades mínimas iniciais de 50 anos para mulheres e de 55 anos para homens, como antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Oliveira Maia e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, também estão no encontro, mas chegaram sem falar com a imprensa.

"Tem várias situações para análise. Não acredito que ele (relator) vá definir o texto final (hoje), vai ouvir opinião do ministro sobre as alternativas apresentadas", disse Marun. O presidente da comissão voltou a dizer que a Lista de Fachin, revelada em primeira mão pelo Grupo Estado, não afetará a tramitação da reforma. "De forma alguma, seria irresponsável permitirmos que essa lista, que na verdade é autorização de abertura de inquérito, prejudique a votação", disse Marun.

