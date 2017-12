Marun diz que oposição sabe que é necessária a reforma da Previdência

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta sexta-feira, 15, que a oposição sabe, "talvez até melhor" do que os integrantes do governo, que a reforma da Previdência é necessária para o equilíbrio das contas públicas e disparou contra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT. "Lula e Dilma já declararam que a reforma é necessária. Se passaram a mentir, paciência. Nós não vamos mentir", disse em sua primeira entrevista coletiva como ministro.

Marun admitiu, no entanto, que "preocupa" o fato de haver muitos indecisos na base aliada do governo. Ele reconheceu como "natural" o temor dos parlamentares de perderem votos nas eleições caso apoiem a proposta do governo, mas afirmou que "praticamente não existem mais argumentos para ser contra a reforma".

Segundo ele, a retirada dos trabalhadores rurais do rol de atingidos pelas mudanças foi uma decisão nesse sentido, de "livrar os mais humildes" do alcance da proposta.

Apesar das incertezas na base, ele ressaltou que foi muito positivo o fechamento de questão do PSDB em favor da reforma da Previdência. Os tucanos chegaram a propor flexibilizações no texto, mas acabaram declarando apoio à proposta.