Marun diz que Maia retomará otimismo com Previdência após reunião na 2ª-feira

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB-MS), minimizou as declarações dadas nesta terça-feira, 16. pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que disse, em evento da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, tratar como prioridade mas "sem nenhum tipo de otimismo" a reforma da Previdência.

"O presidente Rodrigo - que é um dos baluartes desse processo de aprovação da reforma - talvez, nesses dias que se ausentou do País, não esteja com as informações suficientes que nós temos", avaliou Marun, que participou de um almoço com lideranças empresariais na sede da Fiesp, em São Paulo. "Temos uma reunião na segunda-feira, quando o Rodrigo volta do exterior, e tenho certeza que o seu otimismo retornará."

O encontro de Marun com empresário faz parte de uma ofensiva do Planalto para tentar aprovar a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer quer intensificar a agenda de entrevistas e encontros com lideranças evangélicas nas semanas de recesso parlamentar que restam. Nesta terça, 16, pela manhã, ele recebeu o apresentador Amaury Jr. no Palácio da Alvorada, para uma entrevista que vai ao ar no dia 27, e depois estará em São Paulo na quinta-feira gravar participações em programas do SBT. O peemedebista também se reuniu na segunda-feira com o pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Reino de Deus, e tem encontro nesta terça com o pastor José Wellington, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Paulo.

O presidente pediu também para que ministros intensifiquem o corpo a corpo com empresários. Depois da Fiesp, Marun, que esteve acompanhado nesta terça do secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, se reúne nesta quarta-feira com industriais mineiros na Fiemg e volta a São Paulo no domingo para mais um encontro com empresários.