Marun diz que faltam de 40 a 45 votos para aprovar reforma da Previdência

Marun afirmou também que o presidente Michel Temer sentiu um "pequeno desconforto" e por isso cogitou cancelar a participação na convenção do PMDB realizada nesta terça-feira em Brasília - Reprodução

O novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, realizou nesta terça-feira, 19, a primeira reunião com líderes do governo e mostrou otimismo em relação à reforma da Previdência. Pelas suas contas, o governo ainda precisa de "40 a 45 votos" para alcançar os 308 votos necessários para aprovar o projeto na Câmara.

O novo ministro disse que o governo está disposto a dialogar com servidores públicos, mas que não tem compromisso com eventuais mudanças no texto. "Mantido o fim dos privilégios, é possível sim que nós conversemos", afirmou.

Desconforto

Marun afirmou também que o presidente Michel Temer sentiu um "pequeno desconforto" e por isso cogitou cancelar a participação na convenção do PMDB realizada nesta terça-feira em Brasília. "Eu não sou médico para saber, mas acredito que teve um pequeno desconforto e dali a pouco acabou. Um desconforto que acabou e ele se sentiu confortável para participar do evento", disse.

A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto chegou a afirmar que Temer não iria à convenção, mas o peemedebista fez uma rápida passagem no evento. Não foi esclarecido o motivo do cancelamento.

Na semana passada, Temer passou por um novo procedimento cirúrgico. Ele teve alta na sexta-feira e está usando uma sonda para coletar a urina.