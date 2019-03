Marinho mantém para dia 20 envio do projeto de previdência de militares

O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que o projeto que reforma a previdência de militares está praticamente pronto e será enviado dentro do prazo estipulado pelo governo, dia 20 de março. Ele afirmou que será enviado um só projeto para tratar de cinco leis e que não haverá fatiamento. "Estamos respeitando o cronograma que fizemos desde o início. Não há nenhum problema, estamos apenas fazendo ajustes necessários", afirmou, após se reunir com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

Marinho disse ainda que o governo mantém a projeção de economizar R$ 92,3 bilhões com as mudanças para os militares nos próximos dez anos. De acordo com o secretário, o governo trabalha ainda para enviar até o fim desta semana o projeto para fortalecer a cobrança da dívida ativa e combater o chamado "devedor contumaz", que adere repetidamente a parcelamentos de dívidas como o Refis.