Marinho diz que MDB saberá separar prisão de Temer de discussão sobre Previdência

O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul que espera que o MDB saiba separar a prisão do ex-presidente Michel Temer das discussões da reforma da Previdência.

"Estive com a bancada do MDB na Quarta-feira (20) e sei que eles vão saber separar o processo. Mesmo porque a prisão de Temer não é ação do governo, é uma ação do MPF do Rio de Janeiro, não há nenhuma interferência do governo", afirmou o secretário na entrevista.

Marinho reconheceu que a prisão de Temer "não é um fato corriqueiro" e que pode ter impactos políticos. "Certamente por ser um fato extraordinário gera uma comoção no Parlamento e na classe política como um todo", disse.

O secretário disse também que, no momento, os "ânimos estão exaltados" e que na semana que vem vai fazer uma avaliação do clima no Congresso. Segundo ele, na próxima semana ocorrerão encontros com as bancadas do Avante e do DEM para debater o tema.