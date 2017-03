Marine Le Pen promete adoção de "novo franco" com cotação igual à do euro

A candidata de extrema-direita da França, Marine Le Pen, afirmou que, se eleita, pretende que o país abandone o euro e adote o "novo franco". A cotação da moeda seria inicialmente a mesma do euro, explicou ela, argumentando que isso tornaria o processo mais fácil. As declarações foram dadas em entrevista dela à rádio RTL, disponível no site da emissora.

"Quero uma moeda nacional para conquistar o mundo, para permitir que nossas empresas exportem em condições bem melhores que as atuais", afirmou a candidata da Frente Nacional. Le Pen aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno francês, mas perde nas simulações de segundo turno.

A candidata lembra que, depois da conversão, a moeda pode flutuar. "A desvalorização é um ato político", acredita a candidata. Segundo ela, será buscada uma taxa adequada para impulsionar as exportações do país, em condições melhores que as atuais na zona do euro.

