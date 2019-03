Marcelo Freitas diz estar preparado para relatoria da PEC da Previdência

Escolhido para ser o relator da Nova Previdência na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, não ter dúvida de que está preparado para enfrentar o desafio que ele tem pela frente. "Temos a tranquilidade necessária para conduzir com responsabilidade essa relatoria", disse o deputado.

Em seu primeiro mandato na Câmara, o deputado foi eleito com 58,1 mil votos, é delegado da Polícia Federal e tem pós-graduação em direito processual, de acordo com sua biografia no site da Câmara dos Deputados.

Questionado sobre pontos da reforma, Freitas não quis responder. Ele disse que não vai antecipar nenhuma posição. "A fim de evitar arguição de parcialidade ou suspeição, como se viu outrora", disse.